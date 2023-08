Tötungsdelikt in Ehingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Ehingen im Alb-Donau-Kreis ist es zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Tat habe sich bereits am Donnerstagabend ereignet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Freitag. Weitere Angaben wollte er zunächst nicht machen - weder zu Täter und Opfer, noch zum Motiv. Er verwies auf eine gemeinsame Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft, die am Nachmittag veröffentlicht werden sollte. Es sei bereits ein Verdächtiger festgenommen worden, berichtete die »Südwest Presse«.