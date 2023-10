Aktuell Land

Tödlicher Unfall zwischen Lastwagen und Autos in Hockenheim

Bei einem schweren Unfall am Freitag in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Autofahrer gestorben. Seine Beifahrerin wurde schwer und eine weitere Autofahrerin leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. In den Unfall waren demnach ein Lastwagen und mindestens zwei Autos verwickelt.