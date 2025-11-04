Tödlicher Unfall: Tonnenschwere Maschine kippt auf Arbeiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Mann ist während seiner Arbeit in einer Industriefirma in Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) von einer tonnenschweren Maschine getroffen und tödlich verletzt worden. Der 34-Jährige habe mit seinen Kollegen die Maschine zur Entsorgung aus dem Gebäude bringen wollen, teilte die Polizei mit. Für den Transport hatten sie demnach eine Hebemaschine benutzt.

Dabei hätten sie mutmaßlich die Kontrolle verloren, wie es hieß. Die transportierte Maschine kippte zur Seite - und traf den 34-Jährigen unter anderem an der Brust. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gefahren, wo er knapp eine Stunde später seinen Verletzungen erlag. Die Kripo ermittelt nun.