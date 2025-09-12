Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Tödlicher Parkplatz-Streit in Niedernhall: 18-Jähriger hatte Führerschein

War es Totschlag oder sogar Mord? Nach dem Tod eines Kindes auf einem Parkplatz prüft die Staatsanwaltschaft die Hintergründe des Vorfalls. Inzwischen gibt es Einzelheiten zum Verdächtigen.

18-Jähriger fährt Kind nach Streit mit Auto an
Ein junger Mann soll im Norden Baden-Württembergs einen 12-Jährigen mit dem Auto angefahren und getötet haben. Foto: Marijan Murat/DPA
Ein junger Mann soll im Norden Baden-Württembergs einen 12-Jährigen mit dem Auto angefahren und getötet haben.
Foto: Marijan Murat/DPA

Nach dem tödlichen Vorfall auf einem Supermarkt-Parkplatz im Nordosten Baden-Württembergs sind weitere Details zum festgenommenen 18-Jährigen bekanntgeworden. Nach Polizeiangaben besitzt der Heranwachsende, der nach einem Streit in Niedernhall einen Zwölfjährigen mit dem Auto verfolgt und überfahren haben soll, einen Führerschein. 

Der Deutsche soll noch am Freitag einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter Totschlag vor. (dpa)