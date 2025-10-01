Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Tödlicher Crash beim Überholen – Rollerfahrer stirbt in Albstadt

Eine Autofahrerin setzt zum Überholen an und übersieht laut Polizei einen nahenden Verkehrsteilnehmer – mit tödlichen Folgen für den jungen Mann.

Der junge Rollerfahrer kommt ums Leben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA
Der junge Rollerfahrer kommt ums Leben. (Symbolbild)
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA

ALBSTADT. Ein junger Rollerfahrer ist bei einem Überholmanöver einer Autofahrerin in Albstadt im Zollernalbkreis ums Leben gekommen. Die 27-Jährige scherte Polizeiangaben zufolge morgens in einer Kurve aus, um einen vorausfahrenden Wagen zu überholen. Dabei habe sie den entgegenkommenden 24-Jährigen mit seinem Leichtkraftradroller übersehen. Der junge Mann sei bei dem frontalen Zusammenstoß so schwer verletzt worden, dass er am Vormittag im Krankenhaus starb. Die Autofahrerin habe leichte Verletzungen erlitten. (dpa)