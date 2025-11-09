Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Tödlicher Busunfall: Erste Vermutungen zur Ursache

Nahe der Grenze zur Schweiz gerät ein Linienbus außer Kontrolle und prallt in Autos und Fußgänger. Eine junge Frau stirbt. Jetzt hat die Polizei erste Vermutungen, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Linienbus fährt in Autos und Passanten
Der tödliche Busunfall in Weil am Rhein nahe der Grenze zur Schweiz geht nach neuen Erkenntnissen der Ermittler vermutlich auf einen technischen Defekt oder Bedienfehler der Fahrerin zurück. Die Ermittlungen in dem Fall laufen aber noch, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. Die Busfahrerin sei bei dem Unfall leicht verletzt, mittlerweile aber wahrscheinlich schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie habe sich bislang nicht zu dem Unfall geäußert.

Der Bus hatte am Samstagnachmittag zunächst einige Fahrzeuge touchiert, dann mehrere Menschen erfasst und kam schließlich an einem Brückengeländer zum Stehen. Eine 34 Jahre alte Fußgängerin wurde getötet, mindestens zwei weitere kamen mit leichten beziehungsweise schweren Verletzungen ins Krankenhaus. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste.

