Tödliche Tritte gegen Lkw-Fahrer - Haft für zwei Kollegen

Nach einem tödlichen Streit mit einem Kollegen über den Ukraine-Krieg sind zwei befreundete Lastwagenfahrer zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Während der eine Angeklagte sich laut Heilbronner Landgericht des Totschlags schuldig gemacht hat, wurde der andere wegen gefährlicher Körperverletzung bestraft. Die 36 und 46 Jahre alten Männer wurden zu Haftstrafen von elf beziehungsweise zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.

Die drei Männer hatten sich vor etwa einem Jahr in der Pause auf einem Parkplatz so lange im Vollrausch gestritten, bis einer von ihnen tot am Boden lag. Zum Auftakt des Prozesses hatten sich die beiden angeklagten Fahrer widersprochen. Während der eine dem anderen die Schuld für die tödlichen Tritte in die Schuhe geschoben hatte, will der andere nach eigener Aussage nichts gesehen haben.

Trinkgelage vor der Schlägerei

Auch nach Überzeugung der Kammer hatte nur einer der beiden Männer die tödlichen Tritte ausgeführt. Dem Freund hätten diese nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zugerechnet werden können.

Beide Fernfahrer hatten aber vor dem Heilbronner Landgericht eingeräumt, sich mit dem späteren Opfer auf dem Parkplatz in Oberrot im Nordosten Baden-Württembergs geprügelt zu haben. Die drei Männer hatten zuvor unter anderem beim Essen und dem gemeinsamen Trinkgelage mit der einen oder anderen Flasche Wodka lautstark über den Ukraine-Krieg gestritten.

Parkplatz bekannt bei Fernfahrern

Die verurteilten Männer stammen aus Usbekistan, einer ehemaligen sowjetischen Teilrepublik, und verteidigten auf dem Parkplatz den russischen Angriff. Das Opfer kam aus der Ukraine. Auf Parkplätzen wie in Oberrot müssen Lastwagenfahrer vor allem die Wochenenden verbringen, um die Zeit zu überbrücken, bis sie montagmorgens nach dem Sonntagsfahrverbot wieder unterwegs sein dürfen.