Tödliche Auto-Attacke auf Ex-Partner? Frau vor Gericht

Nach einer mutmaßlichen tödlichen Attacke mit dem Auto muss sich eine Frau in Stuttgart wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Sie soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Ende Mai in Reichenbach an der Fils ihren früheren Lebensgefährten zunächst angefahren und den Mann dann kilometerweit auf der Motorhaube mitgeschleift haben. Er war schließlich schwer verletzt vom Auto gestürzt und überrollt worden, später erlag er seinen Verletzungen. Geplant sind mehrere Prozesstage. Mit einem Urteil wird erst Anfang Dezember gerechnet.