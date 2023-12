Aktuell Land

Täter versprühen Lachgas im Regionalzug

Mehrere Menschen haben in einem Regionalzug von Tübingen Richtung Stuttgart Lachgas versprüht. Die Täter befüllten am Samstagnachmittag Luftballons mit Lachgas, das so auch in den Rest des Waggons geriet, wie die Polizei mitteilte. Als ein Fahrgast sie bat, damit aufzuhören und darauf hinwies, dass ein anderer Reisender eine Atemwegserkrankung habe, sollen die Täter das Lachgas absichtlich in seine Richtung gesprüht haben. Bei der Ankunft des Zuges in Stuttgart nahm die Bundespolizei zwei der mutmaßlichen Täter, einen 16- und einen 19-Jährigen, mit auf die Dienststelle. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.