Täter schlagen und stechen auf Mann ein - schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein junger Mann ist von einer Gruppe in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) attackiert und schwer verletzt worden. Drei bis vier bislang unbekannte Täter sollen den 26-Jährigen zunächst geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Weshalb sei bislang ungeklärt. Als der Mann zu Boden gegangen sei, sollen zwei Täter auf ihn mehrmals eingestochen haben.

Welche Waffe dabei benutzt wurde und ob der Mann seine Angreifer kannte, war ebenfalls vorerst unklar. Die Täter seien daraufhin geflüchtet. Eine erste Fahndung mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber blieb erfolglos, wie es hieß. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo ermittelt nun und sucht nach Zeugen.