Täter nach Messerangriff in Stuttgart weiter flüchtig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Messerangriff in Stuttgart auf einen 20-Jährigen ist der Angreifer weiter auf der Flucht. Die Polizei suche nach dem bisher Unbekannten, teilte ein Sprecher mit. Das Opfer sei am Montagabend im Stadtbezirk Wangen auf der Straße mit dem Messer angegangen worden. Es sei mit einem Bekannten unterwegs gewesen.

Die Hintergründe des Vorfalls seien bisher unklar, etwa ob es zuvor einen Streit gegeben habe, oder ob Täter und Opfer sich kennen. »Zur Motivlage wissen wir bislang gar nichts«, sagte der Sprecher.

Noch am Abend waren demnach rund 20 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber an der Suche nach dem Verdächtigen beteiligt gewesen. Den Angaben zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt eine lebensbedrohliche Gefahr für die Bevölkerung.