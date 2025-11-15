Täter flüchten nach Schlägen und Messerstich in Bruchsal

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Unbekannte sind nach einem Angriff auf eine Männergruppe mit Schlägen und einem Messerstich in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) geflüchtet. Zwei Männer wurden verletzt und kamen ins Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Lebensgefahrr bestand für keinen der beiden.

Die Gruppe war in der Nacht unterwegs, als sie von einem der Täter provokant angesprochen worden sein soll. Einer der beiden Unbekannten sei denen gefolgt und habe einem 19-Jährigen gegen den Kopf geschlagen. Ein 23-Jähriger wollte eingreifen und bekam ebenfalls einen Schlag gegen den Kopf ab. Während der Auseinandersetzung habe er zudem eine Stichverletzung am Nacken erlitten. Die Gruppe flüchtete und rief die Polizei. Die Ermittlungen laufen wegen eines mutmaßlich versuchten Tötungsdelikts.