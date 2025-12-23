Supermarkt-Leiter soll Hunderttausende Euro veruntreut haben

Die Polizei ist einem Supermarkt-Leiter auf die Schliche gekommen, der mehrere hunderttausend Euro veruntreut haben soll. (Symbolbild)

Der Marktleiter eines Supermarkts steht im Verdacht, seinen Arbeitgeber um mehrere hunderttausend Euro Bargeld gebracht zu haben. Der 33 Jahre alte Mann soll nach Angaben der Polizei seit etwa einem Jahr das Geld veruntreut haben. Um welche Summe es genau geht, teilte die Polizei nicht mit.

Das Bargeld soll der Marktleiter eines Supermarkts im Stuttgarter Stadtteil Vaihingen erbeutet haben, indem er sogenannte Safebags manipulierte. Diese Beutel werden laut Polizei dafür verwendet, um Wertgegenstände aufzubewahren oder zu transportieren. Wie genau der Mann an das Geld kam, sagte eine Polizeisprecherin nicht.

Bei der Durchsuchung der Wohn- und Geschäftsräume des Mannes fanden die Ermittler laut Polizei zahlreiche Beweismittel, die nun ausgewertet werden sollen. Der Mann sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden, hieß es.