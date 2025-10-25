Supermarkt-Überfall: Kunde rangelt mit bewaffnetem Räuber

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mutig eingeschritten, aber verletzt: Ein Kunde ist bei einem bewaffneten Überfall an der Kasse eines Supermarkts eingeschritten und mehrfach auf den Täter losgegangen. Der Unbekannte habe am Samstagmorgen in dem Markt an der Kasse einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert, wie die Polizei mitteilte.

Ein 51 Jahre alter Kunde, der sich an der Kasse befand, hielt den Räuber den Angaben zufolge zunächst fest. Ein weiterer Kunde versuchte, den Täter mit dem Einkaufswagen zu stoppen - dennoch konnte er entkommen. Er flüchtete mit der Kasseneinlage aus dem Markt.

Das Geld blieb liegen

Der 51-Jährige gab sich jedoch nicht geschlagen, rannte hinterher und brachte den Mann vor dem Lebensmittelmarkt zu Boden. Im Gerangel verlor der Räuber seine Beute. Der Kunde erlitt eine Schnittverletzung am Bein und wurde in einer Klinik behandelt. Der Täter entkam zu Fuß.

Zwischenzeitlich suchten ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Einsatzkräfte den Verdächtigen. Nun habe man die Fahndungsmaßnahmen eingestellt, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.