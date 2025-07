Bitte aktivieren Sie Javascript

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart muss vorerst auf Mittelfeldspieler Angelo Stiller verzichten. Wie der Club mitteilte, hat sich der 24-Jährige bei der Einheit am Nachmittag im Trainingslager in Rottach-Egern eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zugezogen. Weitere Untersuchungen inklusive MRT-Aufnahmen sollen am Donnerstag erfolgen.