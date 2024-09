Stuttgarter Volleyballerinnen feiern nächsten Titel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben sich den nächsten Titel gesichert. Der Triple-Sieger der Vorsaison startete mit dem erneuten Erfolg im Supercup in die Saison. Der MTV gewann gegen den SSC Palmberg Schwerin mit 3:1 (25:27, 27:25, 25:22, 25:16).

Die Stuttgarterinnen verloren den ersten Satz gegen den Vizemeister, setzten sich am Ende aber souverän durch. Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte das Team von Trainer Konstantin Bitter Meisterschaft, Pokal und Supercup gewonnen. Die Bundesliga-Saison beginnt für den MTV kommenden Samstag in Erfurt.