Stuttgarter Stadion-Haupttribüne soll Ostern fertig sein

Der Haupttribünen-Umbau im Stuttgarter Stadion soll nun am Oster-Wochenende fertig sein. Einen entsprechenden Bericht der »Stuttgarter Nachrichten« und der »Stuttgarter Zeitung« bestätigte am Mittwoch Jörg Klopfer als Sprecher der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG.

Zuvor war der 8. März für den verzögerten Abschluss der Bauarbeiten zum Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin angepeilt worden. Am Oster-Wochenende trifft der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim, die Partien des Spieltags sind noch nicht genau terminiert.

Das Stuttgarter Stadion ist Spielort der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Sommer. In Stuttgart sollen insgesamt fünf EM-Spiele ausgetragen werden: vier Vorrunden-Partien und ein Viertelfinale. Das erste Gruppenspiel zwischen Slowenien und Dänemark ist für den 16. Juni angesetzt, drei Tage später trifft Gastgeber Deutschland auf Ungarn.

