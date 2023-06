Aktuell Land

Stuttgarter Spiel gegen Balingen findet in Reutlingen statt

Fußball-Regionalligist TSG Balingen weicht für das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart ins Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen aus. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Die Partie wird zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen, muss aber noch genau terminiert werden.