Stuttgarter Nartey erstmals im dänischen Nationalkader

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nikolas Nartey vom VfB Stuttgart ist erstmals in die dänische Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Der 25-Jährige steht zusammen mit mehreren aktuellen wie ehemaligen Bundesliga-Profis im 24-Mann-Kader, mit dem Nationalcoach Brian Riemer in diesem Monat in die abschließenden WM-Qualifikationsspiele gegen Belarus in Kopenhagen sowie Schottland in Glasgow gehen will.

Nartey könnte eine Alternative für Wolfsburgs Joakim Maehle darstellen, der diesmal verletzungsbedingt fehlt. Dafür sind unter anderen Maehles Vereinskollegen Christian Eriksen und Jonas Wind sowie Frankfurts Rasmus Kristensen nominiert.

Dänemark liegt in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko derzeit auf dem ersten Platz der Gruppe C, Schottland folgt punktgleich auf Rang zwei. Bei der letzten WM in Katar 2022 hatten die Dänen auf ganzer Linie enttäuscht, als sie sieglos bereits nach der Vorrunde nach Hause fahren mussten. Bei der EM im vergangenen Jahr scheiterten sie im Achtelfinale an Deutschland.