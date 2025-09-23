Stuttgarter Flughafen verliert Direktverbindung nach Paris

Bitte aktivieren Sie Javascript

Flugreisende müssen demnächst auf die Direktverbindung von Stuttgart nach Paris verzichten. Die Fluggesellschaft Air France habe angekündigt, ihre Direktverbindung zum Ende des Winterflugplans 2025/26 einzustellen, teilte der Stuttgarter Flughafen mit. Zuvor hatten »Stuttgarter Zeitung« und »Stuttgarter Nachrichten« berichtet.

Der Winterflugplan ende im kommenden Jahr Ende März, teilte eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage mit. Es handele sich um die einzige Direktverbindung vom Flughafen der Landeshauptstadt Baden-Württembergs in die Hauptstadt Frankreichs. Derzeit bediene Air France die Strecke zweimal täglich, teilte die Flughafensprecherin mit.

Die Entscheidung der Airline folge einer umfassenden Analyse und spiegele die veränderten Marktbedingungen wider – insbesondere die zunehmende Attraktivität des Hochgeschwindigkeitszugs auf dieser Strecke als Alternative, hieß es laut Mitteilung des Flughafens. Mit dem ICE oder TGV ist es möglich, die Strecke von Stuttgart nach Paris in weniger als dreieinhalb Stunden zurückzulegen.