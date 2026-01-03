Stuttgart verleiht aussortierten Keitel an FC Augsburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mittelfeldspieler Jannik Keitel wechselt mindestens für den Rest der Saison vom VfB Stuttgart zum Bundesliga-Rivalen FC Augsburg. Der FCA lieh den 25 Jahre alten Fußball-Profi bis Sommer aus und sicherte sich zudem eine Kaufoption.

Keitel wurde beim SC Freiburg ausgebildet und war von 2020 bis 2024 für die Breisgauer in der Bundesliga aktiv. Dann wechselte er zum VfB, kam dort aber nie über den Rang eines Ergänzungsspielers hinaus. In dieser Saison brachte er es noch auf keinen Einsatz bei den Stuttgartern, für die Europa League wurde er nicht mal gemeldet. Zuletzt fehlte er zudem verletzt.

Keitel zu Transfer: »Bin hochmotiviert«

Die Augsburger hoffen auf den ehemaligen U21-Nationalspieler. »Yannik ist spielintelligent und flexibel einsetzbar«, sagte Sportdirektor Benni Weber. »Er kann uns sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung sofort weiterhelfen, da er die Bundesliga kennt und keine lange Eingewöhnung benötigt.«

Keitel selbst wurde in der Mitteilung zitiert: »Ich bin hochmotiviert, endlich loszulegen, und werde alles dafür tun, mit dem Team erfolgreich zu sein.« VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bezeichnete den Deal als »für alle Beteiligten absolut sinnvoll«.