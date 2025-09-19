Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Stuttgart und St. Pauli eröffnen vierten Bundesliga-Spieltag

Der VfB Stuttgart empfängt zum Start ins Wochenende den formstarken FC St. Pauli. Die Schwaben und ihr Trainer Sebastian Hoeneß stehen dabei bereits unter Druck.

VfB Stuttgart
In Stuttgart treffen am Freitag der VfB und der FC St. Pauli aufeinander. (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/DPA
In Stuttgart treffen am Freitag der VfB und der FC St. Pauli aufeinander. (Archivbild)
Foto: Markus Lenhardt/DPA

Der VfB Stuttgart geht angeschlagen, der FC St. Pauli mit reichlich Rückenwind in den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben stehen vor dem Duell mit den Hamburgern am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bereits unter Druck. Nur drei Punkte aus den bisherigen drei Partien sind deutlich zu wenig für die Ansprüche des DFB-Pokalsiegers, der sich laut Trainer Sebastian Hoeneß nun auch wieder etwas Ruhe erspielen möchte.

St. Pauli indes hat mit sieben Zählern den besten Bundesliga-Start der Clubhistorie hingelegt. Die Kiezkicker, die vom gebürtigen Stuttgarter und früheren VfB-Spieler Alexander Blessin trainiert werden, reisen als Tabellenvierter und mit Selbstvertrauen an.

