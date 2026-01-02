Stuttgart Surge: Bus-Unfall, hunderttausende Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Herrenberg mit dem Mannschaftsbus der insolventen Football-Mannschaft Stuttgart Surge ist ein Schaden von geschätzt mehreren hunderttausend Euro entstanden. Der 56-jährige Fahrer blieb unverletzt, weitere Insassen befanden sich nicht an Bord, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zum Unfall kam es laut Polizei am Morgen, als ein entgegenkommendes Auto ohne Rücksicht auf den Bus zum Überholen eines Kleintransporters ansetzte. Um einen Frontalcrash zu vermeiden, wich der Busfahrer demnach nach rechts aus und fuhr in den Grünstreifen. Dabei wurde der Bus so schwer beschädigt, dass ein Totalschaden vorlag. Der unbekannte Autofahrer und der Kleintransporterfahrer fuhren in Richtung Herrenberg weiter. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Fahrer des überholten Kleintransporters.