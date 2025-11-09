Stuttgart ringt Augsburg nieder - Undav trifft doppelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart hat dem angeschlagenen FC Augsburg den nächsten Rückschlag verpasst. Dank der Tore von Maximilian Mittelstädt per Foulelfmeter (18. Minute) und einem Doppelpack von Deniz Undav (39., 80.) feierte der DFB-Pokalsieger mit dem hart erkämpften 3:2 (2:2) den fünften Sieg im eigenen Stadion nacheinander und festigte in der Fußball-Bundesliga seinen vierten Platz.

Die Gäste kassierten trotz einer ordentlichen Leistung und zweimaliger Führung durch Fabian Rieder (8.) und Han-Noah Massengo (26.) vor der Länderspielpause ihre vierte Pflichtspielniederlage in Serie und bleiben im Tabellenkeller. Der Druck auf FCA-Coach Sandro Wagner dürfte weiter steigen.