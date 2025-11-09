Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Stuttgart ringt Augsburg nieder - Undav trifft doppelt

Zweimal führt Augsburg, doch Stuttgart dreht das Spiel – Undav trifft gleich doppelt und sorgt für Jubel beim VfB. Was das für die Tabellenlage bedeutet.

VfB Stuttgart - FC Augsburg
Die Stuttgarter feiern den Sieg gegen den FC Augsburg. Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Der VfB Stuttgart hat dem angeschlagenen FC Augsburg den nächsten Rückschlag verpasst. Dank der Tore von Maximilian Mittelstädt per Foulelfmeter (18. Minute) und einem Doppelpack von Deniz Undav (39., 80.) feierte der DFB-Pokalsieger mit dem hart erkämpften 3:2 (2:2) den fünften Sieg im eigenen Stadion nacheinander und festigte in der Fußball-Bundesliga seinen vierten Platz. 

Die Gäste kassierten trotz einer ordentlichen Leistung und zweimaliger Führung durch Fabian Rieder (8.) und Han-Noah Massengo (26.) vor der Länderspielpause ihre vierte Pflichtspielniederlage in Serie und bleiben im Tabellenkeller. Der Druck auf FCA-Coach Sandro Wagner dürfte weiter steigen.

