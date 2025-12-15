Stundenlange Sperrung nach Unfällen auf A6

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Autobahn 6 ist nach einem Unfall bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) für mehrere Stunden gesperrt worden. Ein 48-Jähriger sei mit seinem Wagen gegen den Reifen eines Lastwagens gefahren, teilte die Polizei mit. In der Folge sei es zu drei weiteren Unfällen gekommen.

Der Reifen hatte sich den Angaben nach wegen eines technischen Defekts vom Anhänger eines Lastwagens gelöst. Bei den darauffolgenden Unfällen sei eine 20-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die Autobahn war nach dem Vorfall eine Stunde lang voll gesperrt. Rund fünf Stunden lang war die Strecke nur einspurig befahrbar.