Zwei Wochen vor dem Wimbledon-Auftakt am 3. Juli ist Struff dennoch in Topform. In der Weltrangliste rückt der Warsteiner am Montag von Platz 24 auf Rang 21 vor. Mit seiner nächsten persönlichen Bestmarke ist Struff vor Olympiasieger Alexander Zverev erneut die deutsche Nummer eins. In der neuen Woche will Struff den Schwung mit ins westfälische Halle nehmen, dort bestreitet auch Zverev sein erstes diesjähriges Rasenevent.

