Aktuell Polizeimeldung

Stromschlag bei Reparatur in Schömberg– Arbeiter in Lebensgefahr

Kollegen reanimieren einen bewusstlosen und lebensgefährlich verletzten Arbeiter direkt neben einer Maschine. Was ist passiert?

Krankenhaus
Ein Pfeil weist den Weg zu einer Klinik. Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Durch einen Stromschlag bei einer Reparatur ist ein 29-jähriger Arbeiter an Schömberg im Zollernalbkreis lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe eine Bearbeitungsmaschine für Metalle in dem Betrieb in Schömberg reparieren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Kurz darauf sei er von seinen Kollegen bewusstlos an der Maschine entdeckt worden. 

Kollegen reanimierten den 29-Jährigen, wie es hieß. Daraufhin wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. (dpa)