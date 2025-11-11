Stromschlag bei Reparatur – Arbeiter in Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch einen Stromschlag bei einer Reparatur ist ein 29-jähriger Arbeiter im Kreis Calw lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann habe eine Bearbeitungsmaschine für Metalle in dem Betrieb in Schömberg reparieren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Kurz darauf sei er von seinen Kollegen bewusstlos an der Maschine entdeckt worden.

Kollegen reanimierten den 29-Jährigen, wie es hieß. Daraufhin wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.