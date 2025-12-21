Strommast mit Traktor umgefahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Traktor hat ein Mann bei Schwendi (Landkreis Biberach) einen Strommast umgefahren. Er habe an einem seiner Fahrzeugspiegel hantiert und sei deshalb kurz abgelenkt gewesen, teilte die Polizei mit. Dann kam er mit dem Traktor von der Straße ab. Der 59-Jährige und sein 87 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der hölzerne Mast landete am Samstagnachmittag auf dem Traktor. Den gefällten Strommast reparierte anschließend der zuständige Energieversorger. Laut Polizei kam zu keinen Stromausfällen für die Anwohner.