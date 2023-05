Aktuell Land

Stromausfall: Parkbesucher sitzen in Fahrgeschäften fest

Stillstand im Vergnügungspark: In einem Freizeitpark auf der Schwäbischen Alb haben Besucher wegen eines Stromausfalls in Fahrgeschäften festgesessen. Mehrere Gäste, darunter auch Kinder, saßen am Freitagnachmittag im »Traumland auf der Bärenhöhle« in Sonnenbühl bei Reutlingen etwa eine Viertelstunde in einem 40 Meter hohen Riesenrad und fast eine Stunde in einem sieben Meter hohen Kran fest, wie eine Sprecherin am Samstag mitteilte.