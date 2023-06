Aktuell Land

Stromausfälle und umgestürzte Bäume durch Unwetter

In einigen Städten im Süden Baden-Württembergs ist es am Mittwochmorgen durch die Gewitterfront zu Stromausfällen gekommen. Grund dafür seien meist beschädigte Leitungen durch umgestürzte Bäume, sagte eine Sprecherin des Netzbetreibers ED Netze. Unter anderem in Teilen von Singen (Kreis Konstanz), Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Bonndorf (Kreis Waldshut) sei es zu Ausfällen gekommen.