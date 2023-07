Aktuell Land

Strobl äußert sich zu Gewalt in Freibädern

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sieht in Baden-Württemberg keine vergleichbaren Probleme mit Gewalt in Freibädern wie in Berlin. »Wir sind nicht der Wannsee, wir sind in Baden-Württemberg«, sagte Strobl am Donnerstag im Landtag in Stuttgart. Man habe die Lage im Blick. »Es gibt aber keinen Grund, die Menschen zu verunsichern.« In Berlin hatte es jüngst in Freibädern immer wieder Gewaltausbrüche gegeben.