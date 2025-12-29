Streit vor Klinik: Mann lebensgefährlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Streit vor einer Klinik in Offenburg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ein 47-Jähriger wurde daraufhin festgenommen und wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft genommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er und das 39 Jahre alte Opfer seien am Sonntag an einem Fahrradständer vor der Klinik aus ungeklärtem Grund in Streit geraten. Auch der weitere Verlauf des Konflikts ist nicht bekannt. Die beiden Männer kannten sich laut Polizei. Der 39-Jährige sei mit der lebensgefährlichen Stichverletzung zur Rezeption der Klinik gegangen.