Streit unter Betrunkenen eskaliert fast bis zum Schwertkampf

Alkohol, zwei Schwerter und eine Flucht zur Polizei: In Tauberbischofsheim endete ein feuchtfröhlicher Abend beinahe in einem filmreifen Duell.

Mit einer eher seltenen Waffe hatte es die Polizei in Tauberbischofsheim zu tun. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Ein Streit unter zwei betrunkenen Männern ist im Norden Baden-Württembergs beinahe bis zu einem Schwertkampf eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden 44 und 45 Jahre alten Männer in der Wohnung des Jüngeren in einem Stadtteil von Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) getrunken. 

Wegen des Alkohols sei der Mann aggressiv geworden und habe zwei Samuraischwerter aus dem Keller geholt, so die Polizei. Er soll den 45-Jährigen zum Kampf aufgefordert und dem Älteren eine der Waffen zugeworfen haben. Der erlitt laut Polizei dabei eine Schnittwunde am Kopf und flüchtete zu Fuß zur Polizei. Beamte fanden daraufhin den Schwertbesitzer in seinem Keller und stellten die Schwerter sicher.

