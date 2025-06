Streit um Salzbrezeln eskaliert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Streit um kleine Salzbrezeln endet vor einem Lokal am Bodensee in einer Körperverletzung mit einem Strohbesen. Ein 46-jähriger, stark betrunkener Mann griff laut Polizei wohl am Mittwochabend mehrfach im Vorbeigehen nach den knusprigen Snacks. Die Brezeln lagen in Schälchen auf einem Stehtisch vor einem Lokal in Überlingen (Bodenseekreis). Das schmeckte einem 66 Jahre alten Gast des Lokals an dem Tisch gar nicht – zunächst wurde diskutiert, dann flog der Besen, wie es hieß.

Im weiteren Verlauf soll der Ältere den Jüngeren mit einem Strohbesen zu Boden geschlagen haben. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zum Zustand des 66-Jährigen machte die Polizei keine Angaben. Gegen ihn wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Für wen die Salzbrezeln vor dem Lokal bestimmt waren, gab die Polizei nicht an.