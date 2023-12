Streit um Rundfunkbeitrag: Kretschmann kritisiert Hagel

Bitte aktivieren Sie Javascript

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hat sich entschieden gegen eine Erhöhung des Beitrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgesprochen - und damit Kritik von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf sich gezogen. »Eine erneute Erhöhung des Rundfunkbeitrags wäre ein vollkommen falsches Signal in dieser Zeit. Weite Teile der Bevölkerung hätten dafür zu Recht kein Verständnis«, sagte Hagel, der auch CDU-Landeschef ist, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. »Wir lehnen dies daher ganz klar ab.« Kretschmann wiederum forderte, die Vorschläge der dafür zuständigen Kommission zu beachten.

In Zeiten multipler Krisen und einer erhöhten Inflation müssten viele Menschen zweimal aufs Geld schauen und den Gürtel enger schnallen, so Hagel - das müsse ebenso für die Politik, aber auch für öffentliche Einrichtungen und Institutionen im Land gelten.

Hagel betonte, dass die Rundfunkanstalten ihren Programmauftrag mit dem bisherigen Rundfunkbeitrag von rund 8,5 Milliarden Euro im Jahr 2022 auch in den kommenden Jahren gut erfüllen könnten. »Statt auf immer höhere Beiträge zu setzen, sollten die Öffentlich-Rechtlichen den auf Verschlankung zielenden Reformprozess weiter vorantreiben sowie die Qualität, Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen.« Mit neuen Formaten und transparenteren Führungsstrukturen könne verloren gegangenes Vertrauen in den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk zurückgewonnen werden.

Kretschmann verwies hingegen darauf, dass die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) in dieser Frage zuständig sei. Die Empfehlung der Kommission müsse man beachten, man könne sie nicht einfach übergehen. Es gehe um eine Erhöhung von 18,36 auf 18,94 Euro. »Ob jetzt das der große Hammer ist für die Haushalte, das darf man schon mal in Frage stellen.«

Kretschmann sagte, alle seien aufgerufen, genau hinzuschauen, dass die Sender sorgfältig mit dem Geld umgingen. Der Ministerpräsident sagte auch, er empfehle, die Urteile des Bundesverfassungsgericht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sorgfältig zu lesen. »Das kann einem leicht auf die Füße fallen, wenn man Entscheidungen rein politisch fällt, ohne zu beachten, was das BVG zur Unabhängigkeit des Rundfunks gesagt hat - und zur Unabhängigkeit gehört natürlich auch die Finanzierung.«