Streit um Gehalt eskaliert – Mitarbeiter kippen Auto um

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem eskalierten Arbeitskonflikt in Güglingen (Kreis Heilbronn) um nicht gezahlte Gehälter haben mehrere Mitarbeiter ein Auto umgeworfen. Den Mitarbeitern wurde mitgeteilt, dass sie insolvenzbedingt ihre Firmenwagen zurückgeben müssten, wie die Polizei mitteilte.

Obendrein sei angeblich der letzte Monatslohn bislang nicht ausbezahlt worden. Es kam zum Streit zwischen dem Vorarbeiter und rund 30 Angestellten. Im Zuge beschädigten die Angestellten ein Auto, indem sie es umwarfen. Die Polizei eilte zum Logistikunternehmen und beruhigte die Lage, wie es weiter hieß. Die Beteiligten müssen nach dem Vorfall am Mittwoch nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung rechnen.