Streit um Gehalt eskaliert – Mitarbeiter kippen Auto um

In Güglingen eskaliert ein Streit um ausstehende Löhne: Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem Vorarbeiter und seinen rund 30 Mitarbeitenden eskaliert es. Auch ein Auto wird beschädigt.

Bei einem Logistikunternehmen ist ein Streit eskaliert (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Bei einem Logistikunternehmen ist ein Streit eskaliert (Symbolbild)
Bei einem eskalierten Arbeitskonflikt in Güglingen (Kreis Heilbronn) um nicht gezahlte Gehälter haben mehrere Mitarbeiter ein Auto umgeworfen. Den Mitarbeitern wurde mitgeteilt, dass sie insolvenzbedingt ihre Firmenwagen zurückgeben müssten, wie die Polizei mitteilte.

Obendrein sei angeblich der letzte Monatslohn bislang nicht ausbezahlt worden. Es kam zum Streit zwischen dem Vorarbeiter und rund 30 Angestellten. Im Zuge beschädigten die Angestellten ein Auto, indem sie es umwarfen. Die Polizei eilte zum Logistikunternehmen und beruhigte die Lage, wie es weiter hieß. Die Beteiligten müssen nach dem Vorfall am Mittwoch nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung rechnen.

