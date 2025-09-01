Streit um Besuchsrecht – Messerangriff in Bad Säckingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 24-Jähriger soll versucht haben, den Ehemann seiner Ex-Partnerin in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) zu töten. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, habe der Verdächtige mit seiner ehemaligen Partnerin einen Sohn. Wegen des Besuchsrechts habe er dann mit dem 23-Jährigen gestritten.

Im betrunkenen Zustand habe er dann am 17. August ein Gespräch mit dem 23-Jährigen geführt. Dabei soll er ein Messer gezückt haben. Mit der Absicht, ihn zu töten soll er dann versucht haben, auf ihn einzustechen.

Verdächtiger sitzt im Gefängnis

Der 23-Jährige habe zunächst ausweichen können, sei dann aber gestolpert. Daraufhin soll der Verdächtige erneut zugestochen haben. Dabei habe der Mann eine schwere Verletzung erlitten.

Mit der Hilfe von herbeigeeilten Nachbarn wurde der 24-Jährige dann zu Boden gebracht. Die Polizei nahm den Verdächtigen anschließend fest. Einen Tag später sei er in Untersuchungshaft gekommen.