Streit in Park eskaliert – 17-Jähriger mit Stichverletzungen

In einem Park eskaliert ein Streit zwischen Jugendlichen. Ein 17-Jähriger erleidet schwere Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter flüchtet.

Illustration - Polizei
Zu Hause nahmen die Beamten den 16-Jährigen nach der Tat fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Foto: Marijan Murat/DPA

Nach einem Streit ist ein Jugendlicher in Baden-Baden mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Der mutmaßliche Täter sei ein 16-Jähriger, der ihn mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben soll, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen den Verdächtigen nach der Tat zu Hause fest. Der 17-jährige Verletzte sei nicht in Lebensgefahr.

Der Streit war am Montagabend in einem Park eskaliert. Der 16-Jährige soll auch Pfefferspray eingesetzt haben. Zwei Begleiter des Verletzten konnten den mutmaßlichen Angreifer laut Polizei von weiteren Attacken abhalten. Daraufhin ergriff der Jugendliche die Flucht. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

