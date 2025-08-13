Streit in Nagelstudio – Angestellte mit Gürtel attackiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 44-Jähriger hat im Streit mit einem Gürtel auf eine Angestellte eines Nagelstudios in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) eingeschlagen. Die 25-Jährige erlitt laut Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Neben Schlägen soll es auch zu Beleidigungen und Bedrohungen gekommen sein. Einem Polizeisprecher zufolge waren die Hintergründe des Streits am Dienstagabend zunächst nicht bekannt. Unklar blieb auch, ob die beiden sich kannten. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.