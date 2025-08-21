Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Streit eskaliert - Mann kippt kochendes Wasser auf Partnerin

Ein Paar streitet sich, während auf dem Herd das Wasser kocht. Das soll der Mann ausgenutzt haben.

Kochendes Wasser
Das Opfer wurde durch das kochende Wasser am Bein verbrannt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA
Im Streit soll ein Mann in Stuttgart kochendes Wasser aus einem Topf auf seine Partnerin geschüttet haben. Die Frau habe schwere Verletzungen am Bein erlitten, teilte die Polizei mit. Gegen den Lebensgefährten sei Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. 

Das Paar habe sich bereits am vergangenen Montag in der gemeinsamen Wohnung gestritten. Dabei habe der Mann einen Kochtopf genommen und das darin enthaltende kochende Wasser auf die Frau gegossen.

