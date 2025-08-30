Streit bei Hochzeitsvorbereitung – Polizei nimmt Bruder mit

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eigentlich sollten nur die letzten Züge einer Hochzeitsvorbereitung laufen, doch dann eskaliert ein Familienstreit: In Beimerstetten (Alb-Donau-Kreis) ist ein 35-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung in Gewahrsam genommen worden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte demnach zu viel getrunken und war mit seiner Schwester in Streit geraten.

Die Frau wollte ihn laut Mitteilung davon abbringen, betrunken zu fahren und nahm ihm den Fahrzeugschlüssel weg. Als sich die 24 Jahre alte Nichte des Mannes einmischte, schlug er ihr laut Polizei mit der Hand ins Gesicht. Die junge Frau wurde leicht verletzt, musste aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden.

Alkoholtest ergibt 1,8 Promille

Auch nach dem Eintreffen der Beamten beruhigte sich der Mann nicht. Er kündigte weitere Straftaten an und kam schließlich in Gewahrsam, wie die Beamten weiter mitteilten. Ein Atemtest ergab rund 1,8 Promille. Da er sein Handy in der Hand hielt, als er zuschlug, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.