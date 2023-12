Aktuell Land

Streich hofft auf Rückkehr von Kapitän Günter

Freiburgs Trainer Christian Streich hofft auf eine baldige Rückkehr seines Kapitäns Christian Günter. »Das war nicht lustig, was da passiert ist über Monate. Er hat mehrere Operationen gehabt. Deshalb sind wir extrem froh, dass es ihm besser geht«, sagte der SC-Coach am Sonntag am Rande des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln bei DAZN.