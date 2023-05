Aktuell Land

Streich geht gelassen ins Fernduell mit Union

Im Fernduell mit dem 1. FC Union Berlin um die erstmalige Qualifikation für die Champions League will sich Freiburgs Trainer Christian Streich nicht ständig über den Spielstand in Berlin auf dem Laufenden halten. »Wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, werde ich mich informieren - und sonst will ich nichts wissen«, sagte der 57-Jährige vor dem Abschluss der bislang erfolgreichsten Saison des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga unter ihm: »Wenn Werder Bremen nach fünf Minuten 3:0 hinten liegt oder 3:0 führt, dann werden sie mir schon sagen: 'Du hör mal, es sieht gerade so aus.' Aber davon gehe nicht aus.«