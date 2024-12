Straußenfarm in Brand - Besitzer retten Tiere

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Scheunenbrand auf einer Straußenfarm im Landkreis Konstanz haben sich bei einer Rettungsaktion drei Menschen verletzt.

Das Feuer war am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache in einer Scheune in Airach ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Besitzer der Farm hätten die Tiere befreit. Dabei hätten sich die zwei Frauen und ein Mann leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Wo die Strauße nun untergebracht sind, war der Polizei nicht bekannt. Die Feuerwehr löschte den Angaben zufolge das Feuer.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50.000 Euro und ermittelt mit dem Kriminaldauerdienst zur Brandursache.