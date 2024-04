Strafprozess gegen Redakteur von Radio Dreyeckland beginnt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Strafprozess gegen einen Redakteur von Radio Dreyeckland beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) vor der Staatsschutzkammer des Landgerichts Karlsruhe. Dem Journalisten wird vorgeworfen, mit dem Verlinken einer Internetseite weiteres Handeln einer verbotenen Vereinigung unterstützt zu haben. Angeklagt ist er wegen Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot, wie das Gericht mitteilte. Der Prozess soll bis Anfang Juni dauern.

Auf der Homepage des nicht kommerziellen Freiburger Senders sei ein Bericht veröffentlicht worden, der einen Link auf ein Archiv der verbotenen Vereinigung »Linksunten.Indymedia« enthalten habe - so lautete der Vorwurf der Ermittler. Die Vereinigung »Linksunten.indymedia« war im August 2017 vom Bundesinnenministerium nach Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg verboten und aufgelöst worden.

Radio Dreyeckland hat eine lange Tradition als links-alternativer Sender. Ermittler durchsuchten im Januar 2023 zwei Mitarbeiterwohnungen und Redaktionsräume. Der angeklagte Redakteur kritisierte vor dem Prozess einem »eklatanten Angriff auf die Presse- und Rundfunkfreiheit durch die Karlsruher Staatsanwaltschaft und den Freiburger Staatsschutz«.

