Straßenbahnen mit Steinen und Böllern beschädigt

Eine Gruppe von rund 20 Jugendlichen hat in Mannheim unter anderem drei Straßenbahnen mit Steinen und Böllern beworfen. Dabei seien mehrere Scheiben und eine Eingangstür zu Bruch gegangen, ein Fahrerhaus sei komplett entglast worden, teilte die Polizei mit.

Die Gruppe habe laut Polizei außerdem eine Straßenbahnhaltestelle beschädigt. Bei einem Aufenthaltsraum des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar und einem Jugendhaus seien zudem mehrere Scheiben eingeworfen worden. Eine Person sei nach dem Vorfall festgenommen worden. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag und ermittelt nun wegen Landfriedensbruchs.