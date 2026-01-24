Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Straßenbahn und Auto kollidieren in Fellbach - 31-Jährige eingeklemmt

Im Rems-Murr-Kreis gibt es einen Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Auto. Eine Frau muss aus ihrem Wagen befreit werden.

Der Unfall geschah am Morgen. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurde am späten Morgen eine 31 Jahre alte Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt. Die Frau war in dieselbe Richtung wie die Bahn gefahren. An einer Kreuzung sei sie ersten Erkenntnissen zufolge bei Rot nach links über die Gleise gefahren. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen.

Von den rund 20 Insassen in der Straßenbahn sei niemand verletzt worden. Der Schaden wird von den Ermittlern auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Bergung war am Mittag abgeschlossen. Es wird ermittelt.

