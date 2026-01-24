Straßenbahn und Auto kollidieren - 31-Jährige eingeklemmt

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist eine Straßenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wurde am späten Morgen eine 31 Jahre alte Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und leicht verletzt. Die Frau war in dieselbe Richtung wie die Bahn gefahren. An einer Kreuzung sei sie dann nach links über die Gleise gefahren. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen.

Von den rund 20 Insassen in der Straßenbahn sei niemand verletzt worden. Der Schaden wird von den Ermittlern auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Bergung war am Mittag abgeschlossen. Es wird ermittelt.