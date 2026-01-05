Straßenbahn stößt in Freiburg mit Polizeiauto zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Polizeiauto ist in Freiburg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Streifenwagen war laut Polizei am Freitag mit Blaulicht und Sirene über eine rote Ampel gefahren. Als der Wagen die Gleise passierte, kam es zum Umfall mit der Bahn. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich lediglich drei Fährgäste sowie der Fahrer in der Straßenbahn befunden haben.

Der eigentliche Einsatz wurde von einer anderen Streife übernommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bahn konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.